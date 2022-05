Rafael Nadal optimistisch na gravelnederlaag: "Ik weet wat te doen om in Parijs top te zijn"

De tennisarena in Madrid kolkte gisteren voor het topduel tussen Rafael Nadal en zijn gedoodverfde opvolger Carlos Alcaraz. De jongeling trok na een driesetter aan het langste eind, geen 6e eindzege dus voor Nadal in Madrid.

"Ik kan deze nederlaag zonder al te veel problemen plaatsen", reageerde het tennisicoon na afloop. "Ik weet welke route ik nog moet afleggen om binnen twee en een halve week op niveau te zijn voor Roland Garros. Daar werk ik nu aan."



Nadal zakte naar Madrid af zonder goede voorbereiding. De Spanjaard stond zes weken aan de kant met een ribblessure. Idealiter had hij het toernooi van Madrid overgeslagen, maar hij heeft geen spijt dat hij alsnog deelnam.

"Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb al betere dagen gekend, maar ook slechtere. Het is hoe dan ook geen ramp. Ik heb met de juiste attitude op de baan gestaan en heb tweemaal een wedstrijd van bijna drie uur gespeeld. Dat is positief, want ik heb die intensiteit nodig om straks top te kunnen zijn."