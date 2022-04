Iedereen houdt van een goed comeback-verhaal, toch? Federer en Nadal maken wederoptredens bekend

Sinds Federer in juli uitgeschakeld werd in de kwartfinales van Wimbledon(2021), hield een knieblessure hem aan de kant. De voorbije twee jaar werd hij al drie keer geopereerd Eerder bevestigde Federer al zijn deelname aan de Laver Cup, die eind september gespeeld wordt.



Vandaag maakte hij bekend dat hij van 24 tot 30 oktober zijn titel zal verdedigen op het ATP-toernooi van Bazel (2.276.105 euro). De 40-jarige Zwitser won het hardcourttoernooi in zijn geboortestad in 2019 voor de tiende keer, de voorbije twee jaar ging het wegens de pandemie niet door.

Tennisfans zijn verdeeld over de vraag of Federers deelname aan Bazel nu goed of slecht nieuws is. Hoewel het best mogelijk is dat Federer nog jaren doorgaat, zien veel fans een mogelijk afscheid in zijn thuistoernooi.