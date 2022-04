België treft Frankrijk, Duitsland en Australië in Davis Cup: "Een zware loting"

De Belgische tennisploeg bij de mannen kent zijn tegenstanders voor de groepsfase van de Davis Cup, komende september. Met Frankrijk, Duitsland en Australië is de concurrentie niet van de poes voor Goffin en co.

Met Frankrijk, Duitsland en Australië krijgen de Belgen drie pittige tegenstanders voorgeschoteld. Frankrijk teert vooral op de ervaren Gaël Monfils, Duitsland wordt aangevoerd door olympisch kampioen Alexander Zverev en Australië door snelheidsduivel Alex De Minaur. België zal zijn pouleduels afwerken in het Duitse Hamburg. De groepsfase van de Davis Cup gaat van 14 tot en met 18 september door in speelsteden Bologna, Glasgow, Hamburg en Valencia. De Spaanse stad werd pas dinsdag aangeduid als vervanger van Malaga, dat de speelstad vormt voor de finalewedstrijden (21-27 november). De beste twee landen van elke groep stoten door naar die finalewedstrijden. De winnaar van groep C treft in de kwartfinales de nummer twee van groep B, de poule van Spanje, Canada, Servië en Zuid-Korea. De nummer twee van groep C ontmoet de winnaar van groep D, de poule van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Kazachstan en Nederland. België kwalificeerde zich begin maart voor de Davis Cup Finals na een overwinning tegen Finland.

Bondscoach Van Herck: "Strijden voor die tweede plek"

"Duitsland steekt er lichtjes bovenuit, maar we gaan zeker strijden voor die tweede plek", reageerde bondscoach Johan Van Herck. "Het is een zware loting, maar dat kon eigenlijk bijna niet anders als je ziet hoeveel toplanden er deelnemen." "Het kon ook nog zwaarder. Ik zag bijvoorbeeld dat Servië, Spanje en Canada samen zitten in groep A. In onze poule steekt Duitsland er bovenuit en ze hebben het thuisvoordeel. Ze hebben met Alexander Zverev natuurlijk een absolute topper." "Daaronder strijden Frankrijk, Australië en wij voor de kwalificatie. Frankrijk heeft momenteel geen absolute toppers, maar het is als team nog steeds erg sterk. Australië hebben we de laatste jaren twee keer getroffen. We wonnen een keer en verloren een keer. Dat is dus evenwichtig."

