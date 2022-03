België zet scheve situatie recht dankzij Goffin en Bergs, en mag naar finaleronde Daviscup

19:17 19 uur 17. België klopt Finland! Het zit erop, België staat in de finaleronde van de Daviscup. In de beslissende match was Zizou Bergs meer dan een maatje te groot voor de Fin Vitranen: 4-6, 0-6. . België klopt Finland! Het zit erop, België staat in de finaleronde van de Daviscup. In de beslissende match was Zizou Bergs meer dan een maatje te groot voor de Fin Vitranen: 4-6, 0-6.

19:05 19 uur 05.

18:54 18 uur 54. Bergs gaat meteen door de opslag van een moedeloze Virtanen. Het ziet er bijzonder goed uit voor België. . Bergs gaat meteen door de opslag van een moedeloze Virtanen. Het ziet er bijzonder goed uit voor België.

18:46 18 uur 46. Set 1 is voor Bergs. De Belgen zijn bezig aan een heerlijke tennisnamiddag! Na de vlotte zege van David Goffin is nu ook Zizou Bergs uitstekend aan zijn partij begonnen. In de eerste set ging het in elk geval vlot tegen Otto Virtanen. Zeker op de opslag van Bergs viel er voor de Fin niets te rapen: 6-4. . Set 1 is voor Bergs De Belgen zijn bezig aan een heerlijke tennisnamiddag! Na de vlotte zege van David Goffin is nu ook Zizou Bergs uitstekend aan zijn partij begonnen. In de eerste set ging het in elk geval vlot tegen Otto Virtanen. Zeker op de opslag van Bergs viel er voor de Fin niets te rapen: 6-4.

18:29 18 uur 29. De eigen opslag loopt bijzonder voorspoedig voor Bergs. Virtanen heeft veel meer moeite om zijn eigen spelletjes te behouden. Voorlopig staat het wel nog 3-3. De Belgische fans hebben er in elk geval een goed oog in. Regelmatig weerklinkt "Zizou!", vanuit de tribunes. . De eigen opslag loopt bijzonder voorspoedig voor Bergs. Virtanen heeft veel meer moeite om zijn eigen spelletjes te behouden. Voorlopig staat het wel nog 3-3. De Belgische fans hebben er in elk geval een goed oog in. Regelmatig weerklinkt "Zizou!", vanuit de tribunes.

18:10 18 uur 10.

17:59 17 uur 59. Op de tonen van 2 Unlimited is daar Zizou Bergs, ook zijn Finse concurrent Otto Virtanen komt eraan. We maken ons op voor het cruciale moment! . Op de tonen van 2 Unlimited is daar Zizou Bergs, ook zijn Finse concurrent Otto Virtanen komt eraan. We maken ons op voor het cruciale moment!

17:52 17 uur 52.

17:38 17 uur 38. Ik ben heel blij met het niveau dat ik gehaald heb. Met onze supporters hier ben ik er zeker van dat we Zizou straks de ondersteuning zullen geven die hij nodig heeft. David Goffin. Ik ben heel blij met het niveau dat ik gehaald heb. Met onze supporters hier ben ik er zeker van dat we Zizou straks de ondersteuning zullen geven die hij nodig heeft. David Goffin

17:37 17 uur 37. Goffin wint zijn partij. Goffin wint zijn partij

17:35 17 uur 35. Goffin doet het! Een onaantastbare David Goffin heeft zonder al te veel moeite gezorgd dat België nog steeds kans maakt op de finaleronde van de Daviscup. Tegen de Fin Emil Ruusuvuori was hij duidelijk een maatje te groot met 6-4 en 6-2. . Goffin doet het! Een onaantastbare David Goffin heeft zonder al te veel moeite gezorgd dat België nog steeds kans maakt op de finaleronde van de Daviscup. Tegen de Fin Emil Ruusuvuori was hij duidelijk een maatje te groot met 6-4 en 6-2.

17:29 17 uur 29. Die laatste partij van Zizou Bergs zit eraan te komen! Goffin speelt een bijzonder secure tweede set en laat Ruusuvuori op geen moment in zijn spel komen. Het draait na een aantal bijzonder moeilijke maanden goed bij onze landgenoot. . Die laatste partij van Zizou Bergs zit eraan te komen! Goffin speelt een bijzonder secure tweede set en laat Ruusuvuori op geen moment in zijn spel komen. Het draait na een aantal bijzonder moeilijke maanden goed bij onze landgenoot.

17:04 17 uur 04. Goffin start sterk. België leeft nog! Goffin wint zijn openingsset tegen Ruusuvuori met 6-4 en heeft in de 2e set ook meteen een break voorsprong te pakken. Goffin lijkt goed op weg om er een allesbeslissende laatste match uit te puren. . Goffin start sterk België leeft nog! Goffin wint zijn openingsset tegen Ruusuvuori met 6-4 en heeft in de 2e set ook meteen een break voorsprong te pakken. Goffin lijkt goed op weg om er een allesbeslissende laatste match uit te puren.

16:45 16 uur 45.

16:17 16 uur 17. Goffin moet winnen tegen Ruusuvuori . Het begin van een ongetwijfeld enerverende tennisnamiddag/avond is aangebroken. Goffin neemt het op tegen de Fin Ruusuvuori en kan niet anders dan winnen. Als Goffin erin slaagt om te winnen dan is het aan Zizou Bergs om later vandaag België naar de finaleronde van de Daviscup te meppen tegen Otto Virtanen. . Goffin moet winnen tegen Ruusuvuori Het begin van een ongetwijfeld enerverende tennisnamiddag/avond is aangebroken. Goffin neemt het op tegen de Fin Ruusuvuori en kan niet anders dan winnen. Als Goffin erin slaagt om te winnen dan is het aan Zizou Bergs om later vandaag België naar de finaleronde van de Daviscup te meppen tegen Otto Virtanen.

15:30 15 uur 30.

15:27 15 uur 27. Goffin-Ruusuvuori en Bergs-Virtanen. Later deze namiddag zijn er nog de enkelwedstrijden van David Goffin (ATP-68), tegen Emil Ruusuvuori (ATP-71), en Zizou Bergs (ATP-163), tegen Otto Virtanen (ATP-405). De Belgen moeten beide duels winnen om zich nog te kunnen kwalificeren. Na de eerste dag was de tussenstand 1-1 na overwinningen van Goffin, tegen Virtanen, en Ruusuvuori, tegen Bergs. Twaalf landen kwalificeren zich dit weekend voor de finaleronde met 16, die in september (14-18, groepsfase) en november (23-27, knock-out) gespeeld wordt. Kroatië plaatste zich als runner-up van vorig jaar rechtstreeks, Groot-Brittannië en Servië kregen een wildcard. Titelverdediger Rusland is tot nader order geschorst, na de inval in Oekraïne. . Goffin-Ruusuvuori en Bergs-Virtanen Later deze namiddag zijn er nog de enkelwedstrijden van David Goffin (ATP-68), tegen Emil Ruusuvuori (ATP-71), en Zizou Bergs (ATP-163), tegen Otto Virtanen (ATP-405). De Belgen moeten beide duels winnen om zich nog te kunnen kwalificeren.



Na de eerste dag was de tussenstand 1-1 na overwinningen van Goffin, tegen Virtanen, en Ruusuvuori, tegen Bergs.



Twaalf landen kwalificeren zich dit weekend voor de finaleronde met 16, die in september (14-18, groepsfase) en november (23-27, knock-out) gespeeld wordt. Kroatië plaatste zich als runner-up van vorig jaar rechtstreeks, Groot-Brittannië en Servië kregen een wildcard. Titelverdediger Rusland is tot nader order geschorst, na de inval in Oekraïne.

15:25 Pijnlijke nederlaag voor Goffin en Gillé. 15 uur 25. Pijnlijke nederlaag voor Goffin en Gillé

15:21 15 uur 21. Goffin en Gillé laten matchpunt liggen, Finland wint dubbel. België heeft het dubbelspel verloren, de openingsmatch van dag 2 in Finland. David Goffin, de vervanger van Joran Vliegen, die gisteren positief testte op corona, en Sander Gillé maakten een set achterstand goed. Een derde set tegen Harri Heliovaara en Emil Ruusuvuori moest de beslissing brengen. Daarin liepen de Belgen 3-0 uit, maar de Finnen gaven zich voor 4.000 à 5.000 enthousiaste thuisfans niet gewonnen. Ze maakten er 4-4 van. Ze werkten ook 2 Belgische matchpunten weg bij hun volgende opslagspel. Een tiebreak moest beslissen: daarin kwamen de Belgen 3-1 achter, daar maakten Goffin en Gillé 4-5 van. Maar de laatste twee punten waren voor de Finnen. Een dubbele fout van Goffin op hun eerste matchpunt was België fataal. 6-3, 2-6, 7-6 (7/5) in 2 uur en 8 minuten. . Goffin en Gillé laten matchpunt liggen, Finland wint dubbel België heeft het dubbelspel verloren, de openingsmatch van dag 2 in Finland. David Goffin, de vervanger van Joran Vliegen, die gisteren positief testte op corona, en Sander Gillé maakten een set achterstand goed. Een derde set tegen Harri Heliovaara en Emil Ruusuvuori moest de beslissing brengen.



Daarin liepen de Belgen 3-0 uit, maar de Finnen gaven zich voor 4.000 à 5.000 enthousiaste thuisfans niet gewonnen. Ze maakten er 4-4 van. Ze werkten ook 2 Belgische matchpunten weg bij hun volgende opslagspel.



Een tiebreak moest beslissen: daarin kwamen de Belgen 3-1 achter, daar maakten Goffin en Gillé 4-5 van. Maar de laatste twee punten waren voor de Finnen. Een dubbele fout van Goffin op hun eerste matchpunt was België fataal. 6-3, 2-6, 7-6 (7/5) in 2 uur en 8 minuten.