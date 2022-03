David Goffin wil in de Daviscup tonen dat hij weer top is: "Benader mijn topniveau"

David Goffin had gehoopt na een moeilijk seizoen weer aan te sluiten bij zijn vroegere topniveau, maar de nederlagen waren toch een stuk talrijker dan de zeges, waardoor hij op de ranglijst afgleed naar de 68e plaats.

Volgens Goffin heeft hij op de training het goeie gevoel weer te pakken. "Ik hoop dat in de matchen te kunnen laten zien. Ik benader opnieuw mijn topniveau en ook fysiek ben ik tiptop."

Tegen Finland is België op papier de favoriet. "Maar veel hangt ook van het momentum af. Ik heb nog niet veel gewonnen en ook Sander (Gillé) en Joran (Vliegen) niet. Bij hen hebben Emil Ruusuvuori (ATP-71) in het enkelspel en Harri Heliovaara (ATP-50) in het dubbelspel wel al veel gewonnen."

Goffin verloor zelf twee weken geleden in 3 sets van Ruusuvuori. "Hij is een heel goeie speler, staat zelfs wat onder zijn niveau gerangschikt. Hij heeft veel verschillende wapens en versloeg vorig jaar nog Alexander Zverev."

Vrijdag worden in Espoo de eerste enkelspelen gespeeld, de loting moet nog gebeuren.