Alcaraz neemt grote voorbeeld Nadal eerste keer te grazen in Madrid

Alcaraz, donderdag nog maar net 19 jaar geworden, stond een 3e keer tegenover zijn 16 jaar oudere landgenoot Rafael Nadal. Alcaraz had nog geen succes gekend tegen de 21-voudige grandslamwinnaar, maar begon nu wel voortvarend in Madrid.

De jonge Spanjaard - de jongste halvefinalist ooit in Madrid - zette de eerste set met 6-2 op zijn naam. Alcaraz begon al te dromen van een overwinning, maar ging in het begin van de 2e set hard tegen de grond. De kinesist moet op het terrein komen om zijn enkel onder handen te nemen.

Nadal - vijfvoudig winnaar in Madrid - kwam wel even poolshoogte nemen bij zijn landgenoot, maar had niet veel later minder medelijden op het veld. Met 6-1 trok hij in de 2e set het laken naar zich toe.

Maar Alcaraz kon zich herpakken en Nadal, die nog maar net terug is na een ribblessure, zijn eerste nederlaag aansmeren. De grote tennisbelofte won dit seizoen al de graveltoernooien in Rio de Janeiro en Barcelona en het Masters-toernooi in Miami.

In de halve finale staat Alcaraz tegenover nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. De 34-jarige Serviër had weinig moeite met de Pool Hubert Hurkacz (ATP 14). Voor Djokovic is het pas zijn 4e toernooi van het seizoen. Hij jaagt op zijn 4e titel in Madrid.