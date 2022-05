David Goffin: "Ik vroeg me af of ik nog dezelfde speler als vroeger zou worden"

David Goffin (ATP-60) mocht de baan in Madrid eigenlijk met opgeheven hoofd verlaten, maar na 4 gemiste matchballen was hij toch duidelijk ontgoocheld. Al is dit uiteindelijk een ferme opsteker na een zeer matige periode.

"Ik heb erg moeilijke momenten meegemaakt", vertelde Goffin na zijn exit tegen Nadal. "Er is veel door mijn hoofd gepasseerd."

"Dan denk ik vooral aan mijn forfait tegen Andy Murray in Sydney na een nieuw probleem aan mijn knie. Ik vroeg me af of ik nog dezelfde speler als vroeger zou worden."

Maar toen begon het gravelseizoen en die ondergrond haalt beetje bij beetje weer het beste in Goffin naar boven.

"Het gravelseizoen is altijd erg belangrijk voor mij. In Marrakech won ik weer matchen en zo is mijn vertrouwen gegroeid. En ook deze snelle baan in Madrid ligt me."

"Ik moest voor het eerst in 10 jaar kwalificaties spelen, maar ik voelde me fris en ik heb matchen gewonnen."

"Ik kijk met ongeduld naar wat nu volgt", zegt Goffin, die nu naar Rome trekt. Daar heeft hij op de valreep een rechtstreekse plaats op de hoofdtabel gekregen.