Herboren David Goffin mist 4 matchballen en plooit na geweldig gevecht tegen Rafael Nadal

Rafael Nadal liet zich in Madrid inspireren door wat zijn geliefkoosde Real gisterenavond verwezenlijkt had.

"Gisteren was ongelofelijk. Wat Real gedaan heeft, was in zekere zin een inspiratiebron voor mij", vertelde hij.

"Het was echt een lastige match. David Goffin haalde een zeer hoog niveau. Ik ben ook niet volledig tevreden, want ik had de match echt moeten afmaken in twee sets."

"Maar ik heb meer dan 3 uur gespeeld en dat helpt me ook om fitter te worden. Dat ik matchpunten gered heb, geeft me ook vertrouwen. Ik heb zulke matchen nodig om klaar te zijn voor Roland Garros."