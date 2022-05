Matteo Berrettini (ATP-8) is niet op tijd fit geraakt voor Roland Garros

Matteo Berrettini plooide vorig jaar pas in de kwartfinales van Roland Garros na een viersetter tegen latere winnaar Novak Djokovic. Enkele maanden stond hij opnieuw tegenover de Serviër, maar dan in de finale van Wimbledon. Later volgden nog een kwartfinale op de US Open en een halve finale in Australië.

Aan die knappe reeks resultaten dankt de 26-jarige Italiaan zijn plaats in de top 10 van de wereld. Maar nu dreigt hij een vrije val te maken. Door een operatie aan zijn hand moest Berrettini verzaken aan alle graveltoernooien, nu dus ook aan Roland Garros.

"We hebben besloten om te passen voor Roland Garros, waar je match van 5 sets kunt spelen. Dat is momenteel geen goed idee voor mij. Mijn hand reageert wel al goed op de belasting. Ik werk hard om mijn beste niveau terug te vinden."