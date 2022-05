Carlos Alcaraz slaat toernooi van Rome over om helemaal fit te zijn voor Roland Garros

Carlos Alcaraz maakte afgelopen week indruk in eigen land. Op weg naar de toernooizege in Madrid pakte hij de scalp van onder meer Rafael Nadal, Novak Djokovic en Alexander Zverev.



Maar na afloop van de finale tegen Zverev bekende de 19-jarige Spanjaard dat hij wat hinder ondervindt van zijn enkel. Daarom slaat hij komende week het toernooi van Rome over.



"Ik wil 100 procent fit zijn op Roland Garros", vertelde Alcaraz. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar gaat op 22 mei van start. "Het is beter om mijn enkel nu even te laten rusten."