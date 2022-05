Na Schalke keert ook traditieclub Werder Bremen terug naar hoogste niveau, Hamburg in de wachtkamer

Het is uiteindelijk een kort verblijf in de 2. Bundesliga geworden voor Werder Bremen. De titel moet Werder aan Schalke 04 laten, dat vorige week al wist te promoveren. Maar met de hete adem van Hamburg en Darmstadt in de nek mocht Werder niet verliezen op de laatste speeldag.

Gelukkig was er tegen Jahn Regensburg geen sprake van verlammende stress, of toch niet bij Fullkrüg, die er al na 10 minuten 1-0 van maakte. Marvin Duksch legde na de rust de 2-0-eindstand vast.

De strijd om de 3e plaats, die via de barrages ook nog uitzicht geeft op promotie, werd gewonnen door Hamburg, na een zenuwslag tegen Hansa Rostock. Op een kwartier van het einde stond het nog 1-1, waardoor Darmstadt virtueel op 3 stond. Maar uiteindelijk werd het nog 2-3 voor HSV.

De Hamburgers spelen nu nog een dubbel duel tegen het Hertha Berlijn van Dedryck Boyata. De winnaar blijft in de Bundesliga (in het geval van Hertha) of promoveert (in het geval van HSV).