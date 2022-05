Patrick Lefevere: "Mark Cavendish kan nu niet zeggen dat de ploeg hem niet gesteund heeft"

Mark Cavendish rijdt voor het eerst in 9 jaar weer rond in de Giro. Zet hij zijn terugkeer straks in de verf met een sprintzege?

"Wanneer ik tevreden zal zijn met zijn Giro? Als hij minstens één ritje wint", legt ploegbaas Patrick Lefevere meteen wat druk in zijn schoenen.

"Laat ons beginnen met één rit. Dan komt de tweede makkelijker. Al zal het niet evident zijn, maar vorig jaar dacht niemand dat hij zou winnen in de Tour."

"Mark heeft zich goed voorbereid in Griekenland. Ik denk wel dat hij erin gelooft."