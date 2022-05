Mark Cavendish pakt na een lange sprint in de Giro zijn 53e zege in een grote ronde

De 3e etappe van de Giro in een notendop:

Geschiedenisloze etappe krijgt glamoureuze winnaar

In de voorbereiding op die spurt schoof Quick Step-Alpha Vinyl misschien een tikkeltje te snel naar voren. Speerpunt Mark Cavendish was echter oersterk en stoomde van erg ver naar de zege. Arnaud Démare en Fernando Gavirio strandden in het wiel, Caleb Ewan kwam er aan de oevers van het Balatonmeer niet aan te pas.

Theuns: "Démare kwakte me uit het wiel van Cavendish"

Vansevenant: "Fantastisch om zo te beginnen, op de Etna wordt het ieder voor zich"

Cavendish: "We hebben een geweldige groep"

Het afmaken was uiteindelijk niet zo evident. "De andere ploegen kwamen, maar Mørkøv bleef supercool. Op het einde moest ik wel van ver gaan, op 300 meter. Ik moest de koord houden. Ik ben heel blij dat het gelukt is."

Mark Cavendish was uiteraard opgetogen met zijn zege. "We wilden het goed doen in deze eerste sprint en dat hebben we gedaan." Toch klonk er een beetje ontevredenheid. "Schmid en Ballerini moesten ons voorin houden in de finale, maar Schmid heb ik niet gezien."

Serry: "Wist dat Cavendish goed zou zijn"

"We hebben min of meer gedaan wat we wilden", reageerde loods Michael Mørkøv. "We wilden met enkele mannetjes vooraan zitten bij die rotonde, maar elk team had dat plan. En daarna heeft Cavendish in mijn ogen een geweldige sprint gereden."

"Hij blijft het maar doen", jubelde knecht Pieter Serry. "wee jaar geleden was Cavendish afgeschreven, maar wij hebben er weer een winnaar van gemaakt. Het is fenomenaal."

"Ik wist dat hij goed zou zijn na zijn stage bij onze Griekse coach in Griekenland. Hij heeft keihard gewerkt en hij staat scherp. Daarom wilde ik ook graag deze Giro rijden: in een winnend team is het plezant."