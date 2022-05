Giro: Quick Step-Alpha Vinyl rekent op Cavendish en 3 Belgen, AG2R neemt Lawrence Naesen mee

Cavendish won in de Laars in 2013 liefst 5 ritten, toen ook in de trui van het team van Patrick Lefevere.



De 36-jarige spurter, dit seizoen goed voor 3 zeges (in Oman, de VAE en Milaan-Turijn), krijgt in de eerste grote ronde van het jaar zijn vaste Deense lead-out Michael Mørkøv in steun. De Deen valt in voor de onfortuinlijke Ilan Van Wilder, die in Luik-Bastenaken-Luik zijn kaak brak.



Ook 3 Belgen zullen de kleuren van de Wolfpack verdedigen: Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant. Die laatste twee debuteren in de Giro.



Voorts bestaat het team uit de Italiaan Davide Ballerini, de Brit James Knox en de Zwitser Mauro Schmid, die vorig jaar een rit won in Italië.



"Wij brengen een goed team aan de start met Mark als kopman voor de vlakke ritten", zegt ploegleider Davide Bramati. "Hij won al heel wat etappes in de Giro en kan rekenen op sterke renners om hem te helpen in de hectische sprints. Voor de andere etappes bekijken we het dag per dag, vechten we voor elke kans en bekijken we wat er mogelijk is."