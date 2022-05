Eli Iserbyt maakt debuut in Wereldbeker mountainbiken: "Dit zal me beter maken als crosser"

Dit weekend zet veldrijder Eli Iserbyt in Albstadt (Duitsland) zijn eerste stapjes in de Wereldbeker mountainbiken. "Ik kan mezelf in deze discipline voor 100 procent uitdagen", klinkt Iserbyt enthousiast.

"Het is iets helemaal anders dan veldrijden, ik heb geen ervaring met mountainbiken. Dat brengt extra opwinding met zich mee." Eli Iserbyt staat te popelen om te proeven van zijn eerste Wereldbekerwedstrijd in het mountainbiken. Hij houdt daarbij de Spelen van Parijs in het achterhoofd. "Mountainbiken is een heel lastige, mooie en extreme sport. In de afdalingen moet je altijd de uitersten opzoeken, in het veldrijden is dat meestal iets minder." "Mountainbiken is ook een heel pure sport, de besten komen hier bovendrijven. Bovendien is het een wereldwijd hoog aangeschreven sport. Ik kan mezelf 100 procent uitdagen in deze discipline."

Verwacht Iserbyt dat hij een betere crosser wordt door te mountainbiken? "Absoluut", zegt de winnaar van de Wereldbeker en Superprestige veldrijden. "Je moet anderhalf uur vol rijden, dat is een stuk langer dan in het veld. Recupereren in het mountainbiken kan je enkel in de afdalingen, die langer zijn dan in het veldrijden." "Maar als je weinig ervaring en daalsnelheid hebt zoals ik, zit je ook à bloc in de afdalingen. Het mountainbiken zal me dus zeker beter maken."

"Grondige evaluatie om te zien wat allemaal mogelijk is"