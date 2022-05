Onstuitbare Ja Morant gidst Memphis met 47 punten naar winst, ook Boston pakt zege

Golden State had de 1e match tegen Memphis met één puntje verschil gewonnen en ook de 2e confrontatie tussen de Warriors en de Grizzlies zorgde voor spanning. Want hoewel thuisploeg Memphis bijna voortdurend op voorsprong stond, was het toch nog nagelbijten in het slot. De Warriors kwamen in het 4e quarter voor het eerst op voorsprong en telden met nog 4 minuten te spelen een bonus van 4 punten. Memphis-speler Ja Morant trok zijn team vervolgens over de streep. De guard maakte de laatste 15 punten van zijn team en zorgde zo voor een 106-101-overwinning. Met 47 punten, 8 rebounds en 8 assists was Morant de grote uitblinker voor de Grizzlies, die wel een schorsing voor Dillon Brooks moeten vrezen. De forward werd al vroeg uitgesloten na een smerige fout op Gary Payton II, die daarbij zijn elleboog brak. De volgende 2 wedstrijden zijn in San Francisco, de thuisbasis van de Warriors.

De fout van Brooks op Payton:

Ook Boston-Milwaukee is weer in balans

Ook in de serie tussen Milwaukee en Boston is de stand weer in evenwicht. Na het verlies in de 1e wedstrijd herpakten de Celtics zich met een 109-86-overwinning tegen de regerende kampioen.



Jaylen Brown, in de 1e match nog onherkenbaar, zette nu zijn team op het goede spoor door 25 van zijn 30 punten in de 1e helft te maken. Ploegmaat Jayson Tatum deed er 19 punten bij, Grant Williams was ook goed bij schot met 21 punten.



De Celtics misten met Marcus Smart hun defensieve anker. Smart, recent verkozen tot beste verdediger in de NBA dit seizoen, ligt in de lappenmand met een dijblessure die hij in de 1e wedstrijd opliep.



Bij Milwaukee was Giannis Antetokounmpo eens te meer de beste man op het veld, met 28 punten, 9 rebounds en 7 assist. De titelverdediger mag de volgende 2 wedstrijden voor eigen publiek spelen.