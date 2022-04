Net als in de kwartfinales tegen Barcelona, toen de fans Camp Nou in Barcelona inpalmden, hebben de supporters van Frankfurt zich gisteravond weer van hun beste kant laten zien. Ze waren in groten getale afgezakt naar Londen voor de heenmatch in de halve finales tegen West Ham. De optocht van de Frankfurt-fans naar het stadion was bepaald indrukwekkend. Bekijk hier de beelden.