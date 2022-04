Opwinding op WK snooker! Neil Robertson maakt 147, maar gaat er wel uit

Het gebeurt niet vaak dat een speler een frame in een keer uitspeelt met de maximale score van 147 punten.

Neil Robertson legde nog maar de 12e maximumbreak op tafel tijdens het WK snooker in het Crucible Theatre in Sheffield.

Het levert Robertson 40.000 pond (of 47.552 euro) op, plus nog eens 7.500 pond (of 8.916 euro) voor de hoogste break van het toernooi.