Doorbreekt Luca Brecel eindelijk zijn WK-vloek?: "Hij is een outsider voor de wereldtitel"

Met vertrouwen naar ronde 1: "Winst is een must"

"De laatste drie keer dat ze tegen elkaar speelden, won Brecel overtuigend. Als ze beiden op hun niveau spelen, mag dat voor Brecel geen probleem vormen. De 1e ronde overleven is een must, een nederlaag zou een mislukking zijn."

Brecel opent woensdag zijn WK tegen de Thai Noppon Saengkham , de nummer 38 van de wereld. "Wellicht de best mogelijke loting in de eerste ronde", weet Bauwens.

"Met het onstuimige spel dat Brecel jarenlang gespeeld heeft, kon hij nooit wereldkampioen worden. Daar is hij dit jaar zelf ook achter gekomen. Hij heeft nu de balans in zijn spel gevonden en haalt een constant niveau. Als hij het niveau haalt dat hij eind 2021 haalde, dan kan hij gewoon wereldkampioen worden."

"Als Brecel voorbij Higgins/Thepchaiya raakt, dan volgt wellicht Robertson in de kwartfinales en dan moet hij het maar eens bewijzen. In The Crucible zijn er geen gemakkelijke wedstrijden, maar als je wereldkampioen wil worden moet je zulke kleppers kunnen kloppen."

De WK-vloek van Brecel: 4 deelnames, 0 zeges

"Een jaar later was hij niet sterk genoeg tegen Walden, maar in 2019 liet hij het opnieuw liggen in een thriller tegen Wilson. Maar laat het duidelijk zijn: Brecel is nu veel meer klaar om te presteren dan in die voorbije jaren, al is dat nog geen garantie op succes."

"Bij zijn eerste beurt verloor hij duidelijk van Maguire, toen was hij er gewoon nog niet klaar voor", blikt Bauwens terug. "Bij zijn tweede beurt in 2017 verloor hij met 10-9 van Marco Fu, terwijl hij die wedstrijd altijd had moeten winnen."

De belangrijkste opdracht voor Brecel in Sheffield wordt dan ook het doorbreken van zijn WK-vloek, die hem sinds zijn eerste deelname op 17-jarige leeftijd in 2012 achtervolgt. Onze landgenoot haalde al vier keer de hoofdtabel, maar kon nog nooit een wedstrijd winnen.

Brecel gaat bij zijn vijfde deelname op zoek naar zijn eerste zege in The Crucible.

De favorieten: Robertson met stip, vraagtekens rond Selby en Trump

"In principe is Neil Robertson de topfavoriet voor de wereldtitel, op basis van wat we de voorbije maanden hebben gezien", vertelt Bauwens. "Het probleem is dat hij op een WK vaak blokkeert vanaf hij in de kwartfinale zit."

"Mark Selby is dan weer een heel groot vraagteken. Hij liet de voorbije toernooien schieten omdat hij met mentale problemen kampt. Hij is daarvoor in behandeling en naar verluidt gaat het de goede kant op, maar zal hij op tijd klaar zijn voor dit WK?"

"Het zou me niet verbazen als Judd Trump veel moeite heeft in zijn opener tegen Hossein Vafaei. Trump heeft de laatste tijd te veel offdays, terwijl dat enkele jaren geleden niet zo was."

"Shaun Murphy sukkelt dan weer met zijn nek... Kyron Wilson is ook een outsider, maar die heeft een lastige loting met Ding Junhui. En dan heb je natuurlijk nog Ronnie O'Sullivan... Maar in dat rijtje past ook gewoon Luca Brecel: hij is een outsider."

"Eén ding is duidelijk: het veld ligt helemaal open. De voorbije decennia had je altijd een constante: in de jaren 80 had je Steve Davis, in de jaren 90 had je Stephen Hendry, dan had je O'Sullivan, Higgins en Williams en daarna volgden de jaren van Selby. Vandaag zijn er 20 namen die wereldkampioen kunnen worden."