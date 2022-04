Luca Brecel nekt topper Trump: "Ik ben erg trots, tegen Higgins moet het nog beter"

Luca Brecel heeft een opzienbarende zege behaald op het Tour Championship in Wales: de "Belgian Bullet" klopte de Engelse topper Judd Trump in het toernooi met de beste 8 spelers van het seizoen. "Dit toont hoe goed ik dit seizoen aan het spelen ben", lacht Brecel.



In december verloor Brecel de finale van het UK Championship, maar hij won een week later de Scottisch Open. Zijn goede prestaties van juli tot nu leverden hem een ticket op voor het voorlaatste rankingevent met de beste 8 van het seizoen.



In 2017 had Brecel Judd Trump, de nummer 3 van de wereld en wereldkampioen van 2019, al eens geklopt in een invitatietoernooi, maar gisteren was de eerste keer in een rankingtoernooi. Brecel liep 7-2 uit, Trump kwam nog terug tot 8-6, maar onze landgenoot bleef koel: 10-6. Het staat 8-2 in de onderlinge duels.



"Ik ben heel trots", reageerde Brecel. "Hier één spelletje winnen voelt als er 3 winnen in een ander toernooi. Dat ik zo'n topper kan kloppen in een lange wedstrijd, bewijst hoe goed ik dit seizoen aan het spelen ben."



"Mijn mix zit goed. Ik heb vertrouwen en ben geduldig. Dat is nodig voor lange wedstrijden. Ik beschouw dit toernooi als een test voor het WK (dat er half april aankomt, red), dus winnen is een bonus. Hopelijk kan ik dit zo lang mogelijk doortrekken."



In de halve finale staat vandaag Ronnie O'Sullivan tegenover Neil Robertson, een heruitgave van de finale van vorig jaar, die Robertson won.



Brecel neemt het morgen op tegen John Higgins, hij versloeg de Schot in de finale van de Schotse Open. "Het zal heel moeilijk worden, John is een heel goede speler. Ik zal nog beter moeten spelen dan vandaag, want Judd miste een beetje meer dan normaal. Ik zal mijn niveau nog een beetje moeten opkrikken."