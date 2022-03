Luca Brecel is de goeie vorm kwijt: sneuvelt in 3e ronde Gibraltar Open

Luca Brecel won het eerste frame met een break van 65, maar was in het vervolg van de wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Met breaks van 70 en 68 haalde hij wel nog een 1-2 en 2-3 achterstand op, maar in het beslissende frame moest hij alsnog het hoofd buigen.

De Gibraltar Open is vooralsnog niet het toernooi van Brecel. Ook bij zijn vorige vijf deelnames schopte hij het nooit verder dan de derde ronde.

Sinds Brecel in december vorig jaar de Scottish Open won en finalist was van het toptoernooi de UK Championship zijn de resultaten heel wat minder. Onze landgenoot jaagt tevergeefs op de goeie vorm. Midden april begint het WK in Sheffield.