Wout van Aert voor Roubaix: "Ook in een dienende rol kun je ver geraken, daar hoop ik stiekem op"

"Het was voor mij ook een hele opluchting dat op de echo bij de cardioloog alles heel normaal bleek bij een maximale inspanning. Tijdens de eerste trainingen ben je nog voorzichtig, maar sindsdien heb ik het normale proces kunnen doormaken van iemand die ziek is geweest."

"We hebben elke dag in de eerste plaats naar mijn gevoel geluisterd. Dat is het belangrijkste."

Volgens Van Aert neemt hij geen risico om nu al te herbeginnen. "Zoals ik van de ploeg gewend ben, was de monitoring de voorbije dagen van het hoogste niveau."

"Het gaat gelukkig weer goed met mij. Ik ben weer helemaal fit en gezond om te koersen", stelt Wout van Aert de wielerfans in een interview van Jumbo-Visma zelf gerust. "Ik ben heel blij dat ik alsnog Roubaix kan fietsen."

Het was voor mij een hele opluchting dat op de echo bij de cardioloog alles heel normaal bleek bij een maximale inspanning.

"Ik heb zeker niet het niveau dat ik had voor de Ronde van Vlaanderen"

Van Aert vertelt dat hij niet zwaar ziek is geweest. "Ik heb nooit koorts gehad, het waren eerder de symptomen van een verkoudheid. De vermoeidheid heeft er wel lang ingezeten. Dat is pas enkele dagen iets beter."

"Je bent ook gewend om 365 dagen per jaar te trainen en jezelf te smijten. Als je dan plots 5-6 dagen op de rem moet staan, is het daarna wel even weer zoeken naar een aanvaardbaar gevoel. Ik ben ook zeker dat ik nog niet het niveau heb van voor de Ronde van Vlaanderen."

Waar hij zichzelf moet inschatten, weet Van Aert dan ook niet. "Ik heb wel goed gereageerd op de intensievere trainingen van de voorbije dagen, maar je kunt niet alles zomaar herstellen van wat je tijdens je inactiviteit hebt weggeveegd. Ik zal iets minder zijn, maar het is moeilijk om te zeggen hoevéél minder."

Van Aert volgt dan ook de visie van zijn ploeg dat hij in een dienende rol zal starten. "Normaal gezien ben ik de echte kopman. Ik hoop vooral dat ik ergens in de finale kan geraken en ik dan ondersteunend kan zijn voor Christophe (Laporte), Nathan (Van Hooydonck) of Mike (Teunissen)."

"Uiteraard hoop ik niet vanaf het begin op kop te moeten rijden, omdat ik me zo slecht voel. Het is ook een koers die je nooit kunt voorspellen. Zelfs in een dienende rol zijn er al veel jongens ver geraakt. Daar hoop ik stiekem ook op."