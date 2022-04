Slechts 40 km, maar Wout van Aert deelt zijn fietsvreugde op Strava: "Goeie vrijdag! Riding with my friends again"

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar Wout van Aert doet zondag dan toch mee aan Parijs-Roubaix. Gisteren liet hij de parcoursverkenning met Jumbo-Visma nog voor wat die was, vandaag dokkerde hij in Compiègne, waar de Helleklassieker van start gaat, wel al een keer over de steentjes. Op Strava deelde Van Aert zijn korte rit.