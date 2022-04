Kaden Groves duwt Philipsen opnieuw naar 2e plek in Ronde van Turkije

De eerste etappe in Turkije was al een prooi voor de sprinters, maar ook in Selçuk hadden de sneltreinen hun kuiten ingesmeerd.

Acht mindere goden probeerden wel nog stokken in de wielen te steken, maar Lotto-Soudal gunde de kopgroep nooit meer dan 2 minuten voorsprong.

In een zenuwachtige slotfase ging onder meer Nairo Quintana wel nog twee keer tegen de grond en brak het peloton even in twee, maar de verwachte massasprint kwam er.

Caleb Ewan leek in een ideale positie te zitten voor een twee op een rij, maar het was zijn landgenoot Kaden Groves (Team BikeExchange) die met de zegeruiker ging lopen. De Australiër won eerder al een rit in de Ronde van Catalonië.

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), de nummer 2 in de openingsrit, moest opnieuw zijn hoofd buigen voor een Australiër. Maar onze landgenoot krijgt ongetwijfeld nog een kans in Turkije.