Jos Verlooy op zestiende plaats in wereldbekerfinale jumping na jachtproef

De 26-jarige Verlooy mikt op een plek bij de beste tien in de wereldbekerfinale. Tijdens de eerste proef, de jachtproef, was de Antwerpenaar lange tijd goed op weg om die doelstelling waar te maken.

Samen met zijn hengst Luciano liet hij alle balken liggen. Verlooy legde het parcours echter te traag af, hij overschreed de tijdslimiet ruim. Daardoor kreeg hij er nog eens drie strafseconden bovenop.

Vrijdag hoopt Verlooy zich alsnog in de top tien te nestelen, via de proef met barrage. Daarvoor zullen hij en zijn hengst Luciano beter moeten doen dan de zestiende plaats in het jachtparcours.

Tijdens de eerste twee proeven, het jachtparcours en een proef met barrage op vrijdag, verdienen de ruiters namelijk punten van 36 tot 1. Na de tweede proef worden die punten omgezet naar strafpunten. De combinatie met het hoogste aantal punten na de proef van vrijdag start zondag met 0 strafpunten. Voor de anderen wordt het verschil in strafpunten met de leider gedeeld door twee.

Na de eerste proef staat de Zwiterser Martin Fuchs (36 punten) aan de leiding, voor de Oostenrijker Max Kühner (34 punten) en de Ier Conor Swail (33 punten).