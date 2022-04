Jos Verlooy op onervaren maar talentvolle Luciano naar WB-finale: "Het is een heel slim paard"

Jos Verlooy is deze week de enige Belg die in actie komt in de finale van de Wereldbeker jumping in Leipzig. "Pieter Clemens had zich ook geplaatst, maar hij heeft afgezegd omdat hij vindt dat zijn paard niet genoeg ervaring heeft."

Nochtans zit Verlooy in hetzelfde schuitje. Met Luciano sprong hij nog maar 3 wedstrijden indoor. "Het zal de eerste grote wedstrijd worden waaraan hij deelneemt. Maar Luciano maakt veel vooruitgang, daarom koos ik er ook voor om toch deel te nemen. Zondag zullen we zien of dat de juiste keuze was."

Verlooy vertoefde de voorbije weken in de VS om Luciano en zichzelf klaar te stomen. "Ik heb hier wel naartoe geleefd. Ik voel mij zeer goed en kijk ernaar uit."

Ook Luciano toonde al dat het met de vorm snor zit. "Ik voelde meteen dat dit een paard met potentieel is. Hij heeft heel weinig moeite met de hoogte en breedte van de sprongen en is bovendien een slim paard. Hij zal zelden 2 keer dezelfde fout maken. Luciano wil ook steeds beter worden."