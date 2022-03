Alles wat hij aanraakt, verandert in goud: Union-eigenaar wint prestigieuze paardenrace

Tony Bloom investeert niet enkel in voetbalploegen, maar ook in paarden. Vandaag beleefde de Engelsman een hoogtepunt toen zijn volbloed Energumene als eerste over de meet kwam in de prestigieuze race op Cheltenham.

De wedstrijden lagen in het verleden al op een andere manier aan de basis van het fortuin van Bloom. De professionele gokker stond in het wereldje bekend als "de beste paardenwedder ter wereld".

De dag van Bloom kan overigens helemaal onvergetelijk worden als zijn Engelse club Brighton vanavond wint tegen Tottenham.

Al voltrekt het grootste sportieve succes zich over enkele weken misschien in België...