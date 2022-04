Geen medaille voor Toma Nikiforov in Antalya na uitschakeling in derde ronde

Toma Nikiforov (-100 kg) werd op de Grand Slam judo van Antalya in de derde ronde uitgeschakeld en zag zo zijn kansen op een medaille in rook opgaan. Abdul Umayev (-81 kg) is zo de enige Belg die er dit weekend in slaagde het podium te halen. Met de bronzen plak veroverde hij zijn eerste medaille op Grand Slam-niveau.