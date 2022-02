Superzwaargewicht Yves Ndao (20) pakt eerste medaille bij senioren op European Open Warschau

Voor de overige Belgen was het toernooi in Polen minder succesvol. Femke De Bruyn en Maxine Heyns (beiden -70 kg), en Jitse Van den Herreweghen (-90 kg) werden vroeg in het toernooi uitgeschakeld, terwijl Abdul Umayev (-81 kg) nog een 7e plaats uit de brand wist te slepen.

Zaterdag viel Jente Verstraeten in Warschau net naast het podium toen ze de kamp voor brons met waza-ari verloor van de Poolse Paulina Szlachta.