Matthias Casse verliest eerste keer dit seizoen, brons voor Abdul Umayev

Matthias Casse was uitstekend aan het seizoen begonnen. Zowel in Portugal als in Israël vloerde hij alles en iedereen.

In Turkije maakte Casse vandaag nog een keer kennis met de nederlaag. Eerst was Guilherme Schmidt te sterk. De Braziliaan zou later het toernooi ook winnen.

In de herkansingen moest Casse ook zijn meerdere erkennen in Dominic Ressel. Na een heupworp van de Duitser lag hij op de mat.