Matthias Casse legt de lat hoog: "Als ik dit jaar het EK en het WK win, ben ik tevreden"

Zijn doelen dit jaar: kampioenschappen winnen...

Goud in Portugal en goud in Israël, zo sterk heeft Matthias Casse zijn eerste post-olympisch seizoen geopend. Dit weekend wil hij in Turkije nog een keer scoren.

...en een nieuwe coach vinden

Matthias Casse heeft nog een derde doel dit jaar. Na het afscheid van Mark van der Ham is hij op zoek naar een nieuwe topcoach.

"Iemand op topniveau vinden is niet vanzelfsprekend", geeft hij aan. "Voorlopig werk ik met Damiano Martinuzzi, de coach van Toma Nikiforov."



Komt Dirk Van Tichelt in aanmerking? "Dat is nog even wachten", antwoordt Casse. "Hij is nog maar net gestopt als atleet en werkt zich nu in als trainer bij junioren. Dat is een goeie leerschool. Over 6 tot 8 jaar zie ik hem met de senioren aan de slag gaan."



Wat kan een nieuwe coach hem nog bijbrengen? "Heel wat", lacht Casse. "Het scorend vermogen willen we graag opkrikken. Ook mijn kumi kata, de manier van vastgrijpen, kan ik nog verbeteren."



"En fysiek moet ik ook nog enkele procenten progressie maken. Ik ben nu 25, op mijn 27e of 28e zal ik normaal gezien het sterkst op de mat staan."