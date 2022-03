Seppe Smits eindigt 8e op WB slopestyle na 2 jaar afwezigheid

Smits had zich vrijdag als 6e geplaatst voor de finale in Zwitserland. Hij zette in de finale geen goede eerste run neer, maar maakte dat met zijn tweede run helemaal goed.

Hij was zichtbaar tevreden na zijn foutloze run en kreeg van de jury uiteindelijk 74,40 punten achter zijn naam. Dat was goed voor de 8e plek. Het podium was nooit in het vizier. De zege was voor Marcus Kleveland (91,60 punten).

Toch zal dit voor Smits misschien wel als een persoonlijke zege aanvoelen. Het was meer dan twee jaar geleden dat hij nog eens deelnam aan een wereldbeker slopestyle.

Hij was onder andere een jaar uit met een scheenbeenbreuk. En daarna strooide ook een sleutelbeenbreuk roet in het eten. Tussendoor nam hij wel nog een keer deel aan een wereldbeker, maar dat was op de Big Air.

Jules De Sloover wist vrijdag de kwalificaties niet te overleven. Hij is 40e in de eindstand.