WB slopestyle: Seppe Smits keert terug als zesde in kwalificaties, Evy Poppe mist finale

Silverplana is de locatie van de slotsnowboardcompetitie. Smits eindigde in de eerste kwalificatiereeks op de 6e plaats met een score van 73.60 voor zijn tweede run. In de eerste run was de wereldkampioen slopestyle van 2011 en 2017 goed voor 58.40 punten. In de tweede reeks werd Jules De Sloover 21e met een beste score van 43.80. Enkel de top 8 van elke reeks stoot door naar de finale, die zondag op het programma staat. De hoogste score in de eerste reeks, 89.80, kwam op naam van de Zweed Sven Thorgren. De Japanner Takeru Otsuka won de tweede reeks met 89.40 punten.

Poppe is 14e in kwalificaties

Evy Poppe gaat heeft naast een plaats in de finale gegrepen. De 18-jarige Poppe werd in de kwalificaties pas 14e met een score van 59.00 voor haar tweede run. Haar eerste run leverde 57.20 punten op. Enkel de top acht stootte door.



De Japanse Kokomo Murase was de beste in de kwalificaties met een score van 93.40.



Op de Olympische Winterspelen in Peking werd Evy Poppe in februari 14e in de slopestyle, op de big air eindigde ze op de 24e stek.