Karl en José loven "ruwe diamant" Girmay: "Maar nu wacht belangrijke taak voor ploeg"

Karl: Helemaal uit het niets komt Girmay niet. Maar om deze koers te winnen bij je eerste deelname... Dan moet je van uitzonderlijke klasse zijn.

José: "Dit is belangrijker dan een Tourwinnaar of wereldkampioen die Gent-Wevelgem wint. Die hebben hier ooit al gewonnen, dat staat al in de geschiedenisboeken. Deze zege is uniek, dit is de eerste Afrikaan." Karl: Is dit de katalysator naar een nog grotere internationalisering van het wielrennen? Stel dat je het hele Afrikaanse continent kunt meekrijgen. José: “We komen van een periode waar onder andere de Noren en de Australiërs kwamen. Er kwamen ook nog renners uit andere continenten, maar daarvan is Girmay de eerste die echt meespeelt." Karl: Girmay maakte eerder al bekend dat hij na Gent-Wevelgem terug zou keren naar zijn gezin in Eritrea. Hij komt pas terug naar Europa voor de Ronde van Italië. In een opwelling zei je: hij moet blijven voor de Ronde. Toen de adrenaline wat ging liggen, veranderde je van mening. José: "Er komt nu een hele belangrijke taak voor die kleine Wanty-ploeg. Men moet veel tijd en energie steken in deze diamant. Het is een enorm grote steen die nog verder moet geslepen worden." Karl: Het is een clevere jongen die vele talen spreekt. Hij is ook koersintelligent. Dat zag je aan zijn gedragingen in de finale. Hij wist waar hij mee bezig was om de sprint voor te bereiden. José: "Ik denk dat ze trots zullen zijn bij de UCI. Hij kwam als tiener naar Aigle voor een jeugdopleiding van de UCI in het wielrennen. Maar ze hebben duidelijk meer met hem gedaan dan alleen dat. Ze proberen van die talenten ook volwassen sporters te maken. En dat is gelukt. Chapeau."

Karl: Er zijn nu natuurlijk ploegen die na deze Gent-Wevelgem met spijt zullen zitten. José: "Ja, we kunnen kijken naar Alpecin-Fenix. Zij hebben Gianni Vermeersch opgeofferd en laten werken. Heeft Merlier niet genoeg aangedrongen dat hij het zou kunnen afmaken?" "Lotto-Soudal was met 4 man mee in de finale en ging niet echt meewerken in de tegenaanval. Waarom niet? Al was het maar om reclame te maken." Karl: Ik begrijp dat, maar hun snelle man Arnaud De Lie heeft de slag gemist op de Kemmelberg. Daar zit je dan met 4 man zonder sprinter. José: "Ik zou toch iemand bijsteken in de achtervolging - en wel zo snel mogelijk. Om dan gokken op een uitval zoals die van Kragh Andersen. Dat is moeilijk, maar je kan toch tenminste een poging doen?" Karl: Gaan ze bij Jumbo-Visma wakker liggen van de verloren sprint van Laporte? José: “Neen. Ze hadden veel liever gewonnen, maar hij is op zijn waarde geklopt. Laporte zat in het spoor van Girmay en kwam er toch niet over. De ploeg was alweer goed met 3 renners die er bovenuit staken: Benoot, Laporte en Van Aert." "Doordat Jumbo-Visma zo koerst, lijkt het wel alsof we veel renners missen. Waar is dat weerwerk? En toch zijn er maar twee die ontbreken: Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar."

Er is maar één ploeg die rustig achterover kan leunen en dat is Jumbo-Visma. Het is alsof het volledige tegengewicht bij Pogacar en Van der Poel ligt.