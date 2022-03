Eden Hazard onder het mes om plaatje in de enkel te verwijderen

Hij zal niet in actie komen met de Rode Duivels en dus kan Eden Hazard een geplande operatie laten uitvoeren. Er werd bij onze 31-jarige landgenoot in maart na een blessure een plaatje in zijn enkel ingebracht, dat werd gebruikt bij een osteosynthese.

Nu zal dat plaatje verwijderd worden. Dat liet Real Madrid weten in een kort statement. Het al dan niet wegnemen van het plaatje was lange tijd voer voor discussie bij Hazard en Real Madrid.

Net als alle andere ervaren spelers zal Eden Hazard in de komende twee oefeninterlands niet in actie komen bij de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez trekt tegen Ierland en Burkina Faso de kaart van de jeugd.