Loena Hendrickx verbaast zichzelf ondanks blessure: "Dit is te zot voor woorden"

Hendrickx werd beloond met een persoonlijke topscore van 75.00, goed voor een 2e plaats. "Ik zeg altijd dat de score meer waard is dan de plaats, maar als je dan die 2 ziet staan... Een kleine medaille op een WK, dat is te zot voor woorden."

"Het was een supermoeilijke voorbereiding, met veel dingen die totaal niet meezaten. Maar ik heb geprobeerd positief te blijven. Ik wist dat er op de Spelen meer inzat en dat wou ik hier tonen. Vandaag heb ik dat bewezen."

Aanvankelijk sprak Loena Hendrickx over een plaats in de top 5 op het WK, maar na een scheurtje in haar lies werd dat plots bijgesteld naar top 10. Dat ze uiteindelijk 2e werd in de korte kür - goed voor een "kleine medaille" - was ook voor haar een aangename verrassing.

Loena Hendrickx over het ontbreken van de Russinnen

"Op je tanden bijten, maar je wil elk punt pakken"

Had Loena Hendrickx dan niet te veel last van haar lies tijdens haar oefening? "Bij sommige bewegingen, zoals de pirouettes, moest ik toch op mijn tanden bijten. Maar je wil elk punt meepakken."

"Voor de vrije kür heb ik wel meer schrik. Ik moet nog zien of mijn benen het zullen aankunnen. Als je moe wordt, verzuren je benen en heb je niet zoveel kracht meer. Hopelijk kan de adrenaline dat compenseren."

Droomt Hendrickx nu toch weer van een medaille of is dat toch te hoog gegrepen? "Het verschil tussen de korte en lange kür is groot. Voor die laatste heb je veel meer training nodig."

Door de oorlog in Oekraïne zijn er geen Russinnen die Hendrickx van een medaille kunnen houden. Misschien wel een unieke kans? "Ik heb er toch een dubbel gevoel bij. Ik haal hier wel een medaille, maar in je achterhoofd denk je toch: de beste 3 waren er niet bij. Maar het is nu zo, ik kan er niets aan doen."