Loena Hendrickx schittert in korte kür en is voorlopig knap 2e op WK kunstschaatsen

Van Hendrickx' liesblessure was niets te merken, op het grote verband aan haar rechterdij na. De verwachtingen waren iets getemperd door het fysieke leed, maar de nummer 8 van de Olympische Winterspelen pakte op de muziek van Caruso, gezongen door Lara Fabian, uit met een kür vol overgave en drive.



Ze moest als 33e en laatste aan de bak. Bij haar eerste sprongenreeks was er een heel kleine hapering, maar Hendrickx verloor haar glimlach nooit. Ze danste met veel passie en plezier en spreidde al haar technische kunnen ten toon. Het publiek trakteerde haar meermaals op applaus.



Hendrickx wisselde stappenreeks, sprongen en pirouettes gracieus af en was zichtbaar tevreden na de laatste noten. Toen haar punten verschenen kon ze een vreugdesprongetje niet vermijden: 75 punten is maar net onder haar persoonlijk record van 76,25 van het EK begin dit jaar. In Peking was ze minder tevreden na haar 70,09 punten.



Enkel de Japanse Sakamoto, derde op de Spelen, deed vandaag beter. De Japanse eindigde met 80,32 punten een pak boven de Belgische. Maar alles kan nog voor Hendrickx. Vrijdag is de afsluitende vrije kür met de beste 24 van vandaag.



Voor Hendrickx is dit een boost. Vorig jaar eindigde ze 5e op het WK, begin dit jaar 4e op het EK. Toen achter de 3 Russinnen, die er hier door de oorlog niet bij zijn. Zo is de Russin Anna Sjtsjerbakova, de olympische én wereldkampioene, niet aanwezig.



Achter Hendrickx volgen nog 3 meisjes die boven 70 punten eindigden: de Amerikaanse Mariah Bell (72,55), de Koreaanse Young You (72,08) en de Amerikaanse Alysa Liu (71,91).