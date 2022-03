Jolien D'hoore als ploegleider: "Achter het stuur zit ik precies weer op mijn fiets"

In de podcast "De volgwagen" kreeg ze de vraag hoe de overgang verlopen is. "Voor mij is dat heel natuurlijk gegaan", zegt D'hoore. "Ik keek er echt naar uit om geen topsporter meer te zijn, maar een normaal mens."

Zoek donderdag en zondag niet naar D'hoore in het peloton, want ze heeft de fiets ingeruild voor de ploegleidersauto. D'hoore is ploegleider bij AG Insurance NXTG Cycling Team, de ploeg waar Patrick Lefevere ook is ingestapt .

"Ik vind het eigenlijk heel aangenaam: ik kan weer normaal eten en later in mijn bed kruipen. Ik word niet meer geleefd. Ik had er geen moeite mee om te stoppen en ik doe graag wat ik nu doe."



"Een comeback? Nee, echt niet", lacht D'hoore. "Ik heb het echt gehad en ik vind het zo leuk in de auto. Als ik achter het stuur zit in de karavaan, dan zit ik precies weer op mijn fiets in het peloton."



Het sprintersbloed zit nog altijd in D'hoore, geeft ze toe. "Met de auto in een gat kruipen dat er niet is en de spiegels inklappen. Dat is echt heel plezant", lacht de winnares van brons op de Olympische Spelen van Rio 2016. "Er gebeurt veel tussen de auto's."