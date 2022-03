Nederlands bondscoach Louis van Gaal test positief op corona

De Nederlandse voetbalbond maakte het nieuws kort bekend: "Bondscoach Louis van Gaal heeft vanochtend positief getest op corona. Dat betekent dat hij de komende dagen in Woudschoten in isolatie gaat."



"De overige leden van de technische staf - Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek - nemen tot zijn terugkeer de taken over", stelt de federatie.



Van Gaal gaf gisteren in het Nederlandse oefencentrum in Zeist nog een persconferentie en leidde een training, waarbij onder meer Noa Lang van Club Brugge van de partij was.



Het Nederlandse elftal speelt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Denemarken. Drie dagen later is Duitsland Oranjes oefentegenstander in Amsterdam.



Nederland is, net als onder meer de Rode Duivels, geplaatst voor het WK in Qatar.