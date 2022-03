Louis van Gaal is streng voor FIFA: "WK organiseren in Qatar is belachelijk"

Oranje oefent tijdens deze interlandbreak tegen Denemarken en Duitsland. Vandaag kwamen de spelers samen en hield Louis van Gaal zijn eerste persconferentie.

"Het is belachelijk dat het WK in Qatar zal doorgaan", zei hij. "De FIFA zegt dat we zo het voetbal zullen ontwikkelen in dat land, maar dat is bullshit natuurlijk. Het gaat over geld en commerciële belangen. Dat is wat telt voor de FIFA."

De Nederlandse voetbalbond uitte wel al kritiek op de organisatie en Van Gaal zit ook in een commissie die maandelijks de situatie in Qatar evalueert. "We zijn nooit voorstander geweest van dit WK", klonkt het recent nog bij de KNVB.





"Ik kan dit ook in Qatar zeggen, maar dat helpt de wereld niet van dit probleem af."