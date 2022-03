Alfred Schreuder is niet verrast over Oranje-selectie Noa Lang: "Hij is aan het vechten"

Noa Lang is bij Club Brugge één van de vele internationals. Coach Alfred Schreuder vindt het niet erg om zijn jongens even te missen in de belangrijke periode vlak voor de play-offs.

"Het hoort er nu eenmaal bij", zegt de landgenoot van Lang. "We mogen alleen maar trots zijn dat we zoveel internationals hebben en moeten er als Club zijnde gewoon mee omgaan. Ik neem aan dat iedere bondscoach wel rekening zal houden met de belasting en dat is natuurlijk belangrijk."

"Langs de andere kant wil een bondscoach misschien ook wat dingen proberen en dat is goed, als de belasting maar meevalt. Want dat is als coach van Club Brugge ook belangrijk."

Was Schreuder verrast over de selectie van zijn nummer 10? "Noa is een geweldige speler, dat weten we allemaal. Hij viel vorige week heel goed in op Oostende en zijn reactie na zijn wissel een weekje eerder was heel goed. Dat hebben we ook nodig. Het is goed dat hij bij het Nederlands elftal zit, ondanks zijn moeilijkere fase. Maar je ziet dat hij aan het vechten is en daar ben ik blij mee."

Bondscoach Louis van Gaal riep 28 spelers op voor de oefenduels tegen buurlanden Denemarken en Duitsland. Lang verzamelde ondertussen al drie caps onder Van Gaal. PSV-verdediger Jordan Teze is voor het eerst geselecteerd.