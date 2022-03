De fenomenale afdaling van Sanremo-winnaar Matej Mohoric is een van de grote gespreksonderwerpen in Extra Time Koers vanavond (om 21.20 uur op Canvas). Ruben Van Gucht gaat samen met zijn gasten Jasper De Buyst, Dirk De Wolf, Marc Sergeant en Bram Tankink op zoek naar de beste daler ooit. Wie is dat volgens u? Stem in onze poll.