Eupen vangt bot: match tegen Gent wordt niet herspeeld na afgekeurde goal

Op de 27e speeldag werd de gelijkmaker van Eupen-spits Prevljak in de match tegen Gent afgekeurd. Hij maakte er 1-1 van met een vrije trap, maar door een duwfout in de muur van zijn ploegmaat Müsel keurde Lawrence Visser de de goal af.

Eupen legde zich daar niet bij neer en diende klacht in bij het Referee Department. Daar besloot men op 22 februari die klacht af te wijzen, maar de Panda's gingen met hun klacht dus een stap hogerop.



Ze hoopten de match te kunnen herspelen, maar daar denkt de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal anders over. Het beroep werd verworpen want het was "ongegrond".

Eupen heeft de punten intussen misschien al wat minder nodig. Op twee speeldagen voor het einde van de reguliere competitie is het zo goed als gered, met een voorsprong van vijf punten op Seraing, de voorlaatste in de stand die nadien veroordeeld is tot het spelen van barrages.