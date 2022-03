Kafka in voetballand? Eupen wil match herspelen tegen Gent ondanks duidelijke duwfout

Even terug naar speeldag 27. Op 12 februari ontving Eupen aan de Kehrweg AA Gent. Rond het uur maakt sluipschutter Smail Prevljak de 1-1 door een vrije trap knap in doel te mikken, maar de voorafgaande duwfout in de muur is meteen opgemerkt door scheidsrechter Lawrence Visser. Hij keurt de goal af.

Gent wint de wedstrijd met het kleinste verschil. Niet naar de zin van Eupen, zo blijkt. De club diende een klacht in bij het Referee Department voor het afkeuren van de gelijkmaker, maar ving bot.

Het Referee Department bevestigt ons de klacht, maar “voor ons is er geen inbreuk tegen de spelregels zelf gebeurd”, duidt scheidsrechtersbaas Stephanie Forde. Scheidsrechter Visser maakte dus geen fout en de wedstrijd moet niet opnieuw gespeeld worden.

Zaak gesloten zou je denken. Het Referee Department bevestigt wat elke neutrale fan ziet: een duidelijke duwfout van Müsel op Hjulsager in de muur.

Bij Eupen gaan ze toch niet akkoord. De club gaat in hoger beroep bij de voetbalbond. Het is maar de vraag of ze daar enige kans maken, maar het is wel een zoveelste geval van een club die zijn heil zoekt in een procedureslag.