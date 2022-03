"Verwacht niet dat Marc Overmars ineens een geweldige verkoopsdirecteur wordt bij Antwerp"

"We dachten dat hij naar een club met Saudische eigenaars zou gaan, het land waar ze vrouwenrechten niet hoog in het vaandel dragen. Maar Antwerp ..."

"Het zal aankopen zijn. Daar ligt de focus. En dan kijken of dat lukt." "Wat ik wel verwacht, is dat er een aantal jonge Nederlandse talenten naar Antwerp zullen komen. Dat gevoel heb ik."

"Het is makkelijker om iemand voor zeer veel geld te verkopen bij Ajax. Ik denk niet dat we moeten verwachten dat hij bij Antwerp ineens een geweldige verkoopsdirecteur zal worden."

Joos: "Maar Youri Mulder zei in Extra Time ook dat we daar niet over mochten overdrijven."

Dat is ook het manco bij Antwerp: de jeugd en goeie scouting. In dat opzicht kan hij zijn rol waarmaken. Maar in welke mate kan je je connecties nog aanspreken zoals voordien?

Wim De Coninck merkte op dat Antwerp niet de jeugdopleiding heeft waar Marc Overmars bij Ajax wel uit kon putten. Denk aan Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek.

Peter Vandenbempt: "Hoe je het ook draait of keert: ze waren er bij Ajax wel allemaal over te spreken. Niet over die ene kant, wel over zijn rol als technisch directeur."