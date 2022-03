Kwartfinales zijn eindstation voor David Goffin op Challenger in Phoenix

Na zijn vroege uitschakeling op het toernooi van Indian Wells wou David Goffin wat extra matchritme opdoen op het Challengertoernooi van Phoenix, in de Amerikaanse staat Arizona.

Hij won van de Amerikanen Kovacevic en Eubanks in drie sets, maar in de kwartfinales is hij op de Brit Liam Broady gebotst. In een zwaarbevochten wedstrijd won Goffin wel de eerste set, maar na meer dan 2 uur moest hij het hoofd buigen.

Op de ATP-Tour telt Goffin in 2022 5 zeges en 7 nederlagen en hij hoopte vertrouwen op te doen in Phoenix na een moeilijk seizoensbegin. Hopelijk heeft Goffin op zijn volgend toernooi, het prestigieuze toernooi in Miami, wel het goede ritme te pakken.