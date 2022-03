Henrik Kristoffersen grijpt zege, Belgen Maes en Van den Broecke halen 2e run reuzenslalom weer niet

Sam Maes noteerde met 1'14"61 de 33e tijd in de eerste run. Daarmee was hij 10 honderdsten te traag om de top 30 te halen, die startrecht heeft in de tweede run. Bij onze tweede landgenoot, Dries Van den Broecke, verliep de run minder vlot. Van den Broecke haalde de streep niet.

Voor de 2e keer in evenveel dagen daalde de Noor Henrik Kristoffersen het snelst af. Kristoffersen haalde het na twee runs in 2'18"13 voor de Oostenrijker Stefan Brennsteiner, die zilver pakte op 23 honderdsten, en de Zwitser Marco Odermatt, 3e op 27 honderdsten.

Marco Odermatt was na zijn 3e plaats van zaterdag al zeker van eindwinst in de wereldbeker. In het klassement loopt hij opnieuw 60 punten uit op de Noor Aleksander Aamodt Kilde. Het verschil bedraagt nu 329 punten. Kristoffersen wipt naar plaats 3.

Volgende week worden de wereldbekerfinales geskied in Frankrijk.