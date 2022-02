Sam Maes: "Ik weet dat ik goed kan skiën, ooit komt het eruit"

Sam Maes had zich voorgenomen om in al zijn races voluit te gaan op deze Spelen. Maar die gevaarlijke strategie pakte twee keer verkeerd uit, want twee keer viel hij uit met de finish in zicht.

"Ik wist dat ik op de slalom aanvallend moest skiën, anders zou ik er niet bij geweest zijn (bij de top 30). Toch vind ik dit minder erg dan op de reuzenslalom."

Wat liep er dan mis? "Ik wou hoogte pakken bij de laatste paaltjes, maar ik schoof uit. Het is snel gebeurd."

"2 keer niet gefinisht, dat is uiteraard niet goed. De piste lag er nochtans telkens perfect bij. Deze keer heb ik het zelf niet gedaan."

"Het was een moeilijk seizoen voor mij. Ik weet dat ik goed kan skiën. Op een gegeven moment moet het eruit komen. Ik zal nog meer de goeie bochten moeten herhalen om stabieler te worden. Dan hoef ik niet altijd 100% te gaan en kan ik op 90% ook mee met de wereldtop."

Maes, nog altijd maar 23, is dus niet van plan om de handdoek te gooien en wil er in Cortina d'Ampezzo bij zijn voor zijn 3e Olympische Spelen. "Ik heb gewoon wat geduld nodig. Dan kan ik over 4 jaar hopelijk vieren in plaats van balen."