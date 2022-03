Jan Bakelants in Extra Time Koers: "Heb geen enkele reden om aan Jumbo-Visma te twijfelen"

Jumbo-Visma heerst voorlopig in Parijs-Nice, met een straf nummertje in de openingsetappe en woensdag opnieuw het volledige podium in de tijdrit. Ook het Extra Time Koers-panel was onder de indruk van de Nederlandse ploeg.

Met z'n drieën weg in rit 1: "Bijzonder indrukwekkend"

Afgelopen zondag in de 1e rit was het al meteen prijs voor Jumbo-Visma. In volle finale reden ze er met zijn drieën iedereen af. "Op een klimmetje dat niet eens echt lastig was", zegt Jan Bakelants.



"Dat was eigenlijk geen lastige etappe. Ik vond het bijzonder indrukwekkend hoe ze daar met z'n drieën wegreden. Yates, toch niet de minste, zat bijna in het wiel en werd er gewoon afgekletst. Het was een straf nummer, daar moet je van genieten."



"Het hedendaagse wielrennen evolueert enorm snel. De dag voordien hadden we al een enorm nummer gezien van Tadej Pogacar. En op zondag gebeurt dan zoiets in een rit van Parijs-Nice die vroeger absoluut niet interessant geweest zou zijn."

Christophe Laporte werd bij Cofidis suboptimaal begeleid. Jumbo-Vsima maakt zijn renners altijd beter. Jan Bakelants

Moeten er vragen gesteld worden bij de suprematie van Jumbo-Visma, wil Ruben Van Gucht weten? "Ik heb geen enkele reden om aan hen te twijfelen", reageert Jan Bakelants. "Zij leveren gewoon echt goed werk."



"We spreken wel over Wout van Aert en Primoz Roglic die daar wegrijden. Je kunt Christophe Laporte een verrassing vinden, maar er waren in het verleden al aanwijzingen dat hij een heel sterke renner was. Bij Cofidis werd hij suboptimaal begeleid. Met een betere omkadering is er meer uit te halen. Jumbo-Visma maakt zijn renners altijd beter."



José De Cauwer pikt nog in: "Jumbo-Visma bereidt zich voor waar het moet en komt dan beslagen op het ijs. Het is niet het sterkste peloton in Parijs-Nice, maar de manier waarop ze wegreden, was inderdaad wel indrukwekkend. Maar die andere ploegen laten Jumbo-Visma ook op die manier naar de klim rijden en proberen niet in de buurt te zitten. Dan maak je een grote fout."

Van Aert voor de eindzege? "Hij staat daar nu toch"

Na de tijdrit van woensdag in Parijs-Nice staat Wout van Aert in het geel, met ploegmaats Roglic en Laporte achter zich. Moet hij zich nu richten op de eindzege in de koers naar de zon?



"Ik denk niet dat het zijn plan was om voor de eindzege te gaan. En de laatste tijd houdt hij zich nogal redelijk aan zijn plan", meent José De Cauwer. "Zijn eigen ploegmakker wordt misschien nog wel zijn grootste tegenstander. Dan kunnen ze het onder elkaar afspreken."



Jan Bakelants heeft ook naar het weerbericht gekeken. "Het zou dit weekend slechter weer worden in de regio Nice. De kans bestaat dat Col de Turini geschrapt wordt", weet Bakelants.



"Ik denk dat Van Aert dat toch maar beter in het achterhoofd houdt. Hij staat nu toch aan de leiding, dus hij hoeft zich ook niet in te houden."

De blessures van Tiesj Benoot: "Dat zijn geen schaafwondjes"