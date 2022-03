Jago Geerts heerst in Lombardije en komt aan kop van WK-stand in MX2

In de eerste reeks maakte Jago Geerts meteen de beste start. Dat lanceerde hem richting de zege in reeks een. Tom Vialle probeerde hem wel nog een tijdje onder druk te zetten, maar kon dat niet volhouden.

Vialle speelde ook een hoofdrol in de tweede reeks. Daarin nam hij de leiding, maar Vialle viel spectaculair (bekijk de samenvatting) en verloor zo zijn leidersplaats aan Geerts.

Gelukkig kon Vialle verder, maar meer dan de elfde plaats zat er niet meer in. Een goed resultaat voor Geerts, want zo neemt hij de koppositie in de WK-stand over.



Liam Everts brak vorige week tijdens de kwalificaties in Matterley Basin de middenvinger van zijn linkerhand. De GP van Lombardije kwam nog te vroeg. Op 20 maart staat de derde WK-manche op het programma, de GP van Patagonië in Argentinië.